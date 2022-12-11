Рабьо: "Справедливость восторжествовала"

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо назвал "торжеством справедливости" нереализованный пенальти капитана англичан Харри Кейна в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира.

В концовке субботнего матча на "Аль-Байт" Кейн упустил возможность сравнять счет, в результате чего англичане потерпели поражение 1:2 и вылетели с турнира.



Тот пенальти был назначен за фол Орельена Тчуамени на Букайо Сака, однако Рабьо кажется, что нарушения правил там не было.



"Во-первых, я не уверен, что это действительно фол. Мы видели сотни таких эпизодов, когда фол не фиксируют".



"Конечно, мы были рады, когда он промахнулся. Справедливость восторжествовала, потому что там не было пенальти", — цитирует Рабьо Evening Standard.