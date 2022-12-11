Ширер: "Этот промах будет преследовать Кейна до конца жизни"

Харри Кейн Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер уверен, что нереализованный пенальти в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира против сборной Франции будет преследовать капитана англичан Харри Кейна до конца жизни.

Не сумев реализовать пенальти в концовке матча с Францией, Кейн упустил возможность сравнять счет. В итоге англичане потерпели поражение 1:2 и вылетели с ЧМ-2022, и Ширер понимает, что у Харри на душе.

"Такова судьба центрального нападающего. Ты оказываешься в таких ситуациях, и этот промах будет преследовать Харри до конца его жизни".

"Но нападающий должен уметь это терпеть — порой ты выигрываешь, порой ты проигрываешь. Ты не забиваешь каждый раз, и некоторые упущенные моменты значат больше, чем другие, и от этого будет чертовски больно".

"Свой главный промах я совершил против "Сандерленда", и это преследует меня до сих пор".

"Он надолго лишится хорошего сна, потому что таков его характер, и я знаю, насколько это важно было для него и остальной команды".

"Он будет думать, что подвел сборную Англии. Мы будем смотреть на это иначе — он столь много раз спасал нас", — сообщил Ширер BBC.


Метки Кейн, сборная Англии, сборная Франции, Тоттенхэм, ЧМ-2022, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2022 13:00

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  1. mancunia-planet 11.12.2022 13:51 # mancunia-planet
    Ибо нехуй на коленях стоять тридваразы!

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  2. ganinilyha 11.12.2022 13:10 # ganinilyha
    Против Сандерленда, нормально он рофлит

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  3. empry 11.12.2022 13:06 # empry
    С такими промахами англичане не заслужили выйти в полуфинал. Чемпионат мира такой турнир, где нужно действовать на 100% в каждом моменте. Символично, что именно капитан заруинил такой шанс. Англичанам видимо еще нескоро суждено будет выиграть крупный турнир.

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