Ширер: "Этот промах будет преследовать Кейна до конца жизни"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер уверен, что нереализованный пенальти в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира против сборной Франции будет преследовать капитана англичан Харри Кейна до конца жизни.

Не сумев реализовать пенальти в концовке матча с Францией, Кейн упустил возможность сравнять счет. В итоге англичане потерпели поражение 1:2 и вылетели с ЧМ-2022, и Ширер понимает, что у Харри на душе.



"Такова судьба центрального нападающего. Ты оказываешься в таких ситуациях, и этот промах будет преследовать Харри до конца его жизни".



"Но нападающий должен уметь это терпеть — порой ты выигрываешь, порой ты проигрываешь. Ты не забиваешь каждый раз, и некоторые упущенные моменты значат больше, чем другие, и от этого будет чертовски больно".



"Свой главный промах я совершил против "Сандерленда", и это преследует меня до сих пор".



"Он надолго лишится хорошего сна, потому что таков его характер, и я знаю, насколько это важно было для него и остальной команды".



"Он будет думать, что подвел сборную Англии. Мы будем смотреть на это иначе — он столь много раз спасал нас", — сообщил Ширер BBC.