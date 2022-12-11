Тен Хаг подтвердил, что собирается купить нападающего в январе

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил свое намерение купить нападающего в январе.

В прошлом месяце "Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду "по обоюдному согласию сторон", что образовало вакуум в нападении команды Тен Хага.

С переходом в "Юнайтед" в зимнее окно связывают бомбардиров вроде Коди Гакпо из ПСВ и Гонсалу Рамуша из "Бенфики", и Тен Хаг собирается заполнить этот вакуум.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы приобрести правильного игрока".

"Я не могу комментировать конкретные имена. Я никогда не буду делать этого. У игроков есть контракты, и я уважаю это".

"Мы рассматриваем каждую возможность, и мы приложим все усилия, если эта возможность будет правильной", — цитирует Тен Хага BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2022 12:00

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