"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Де Врея

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за защитника "Интера" Стефана Де Врея в преддверии зимнего трансферного окна.

Усиление центра обороны является одной из приоритетных задач для "Тоттенхэма" на зимнее окно — главный тренер "шпор" Антонио Конте считает имеющийся у него подбор игроков на этой позиции недостаточным.



По информации Football Insider, Конте уже переговорил с Де Вреем, которого он знает по периоду своей работы в "Интере", и этот фактор дает "Тоттенхэму" преимущество в борьбе с другими заинтересованными в Стефане клубами.



Лишь в прошлом году "Интер" оценивал Де Врея в 40 миллионов фунтов, однако сейчас от контракта Стефана остается только шесть месяцев.



Кроме того, в феврале Де Врею исполнится уже 31, поэтому в январе цена за игрока сборной Голландии будет гораздо более скромной.

