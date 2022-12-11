Коло Туре уверен, что Яя тоже станет главным тренером
Новоиспеченный наставник "Уигана" Коло Туре заявил, что его младший брат Яя тоже собирается стать главным тренером.
Поработав ассистентом Брендана Роджерса в "Лестере" и "Селтике", с недавних пор Коло возглавляет "Уиган" из Чемпионшипа.
Туре-младший, тем временем, трудится в академии "Тоттенхэма", однако Коло убежден, что у Яя тоже есть амбиции относительно карьеры самостоятельного специалиста.
"В данный момент он повышает свою квалификацию, и когда придет время... Мы немного разговаривали об этом, но прямо сейчас он сосредоточен на своей работе в "Тоттенхэме".
"Уверен, он получит свой шанс. Он очень хорошо готовится. Этот процесс требует времени, ему важно готовиться и в правильное время откликнуться на вызов, когда он будет чувствовать себя готовым", — цитирует Туре-старшего The Independent.
11.12.2022 10:00
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КОРОЛИ!!!
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