Коло Туре уверен, что Яя тоже станет главным тренером

Новоиспеченный наставник "Уигана" Коло Туре заявил, что его младший брат Яя тоже собирается стать главным тренером.

Поработав ассистентом Брендана Роджерса в "Лестере" и "Селтике", с недавних пор Коло возглавляет "Уиган" из Чемпионшипа.



Туре-младший, тем временем, трудится в академии "Тоттенхэма", однако Коло убежден, что у Яя тоже есть амбиции относительно карьеры самостоятельного специалиста.



"В данный момент он повышает свою квалификацию, и когда придет время... Мы немного разговаривали об этом, но прямо сейчас он сосредоточен на своей работе в "Тоттенхэме".



"Уверен, он получит свой шанс. Он очень хорошо готовится. Этот процесс требует времени, ему важно готовиться и в правильное время откликнуться на вызов, когда он будет чувствовать себя готовым", — цитирует Туре-старшего The Independent.