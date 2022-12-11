Дешам: "Нам немного повезло"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что победа над Англией далась его команде не без везения.

Голы Орельена Тчуамени и Оливье Жиру позволили французам взять верх над англичанами в полуфинале Чемпионата Мира в Катаре (1:2).



Англичане создали больше моментов и больше владели мячом, однако на стороне Франции, как считает Дешам, была удача.



"Это был большой матч, мы играли против великолепной сборной Англии, которая сильна технически и физически".



"Для игроков замечательно, что мы снова попали в 1/2 финала. Нам немного повезло, в наши ворота были назначена два пенальти, но мы продолжали идти к цели всем, что у нас есть", — цитирует Дешама Daily Mail.