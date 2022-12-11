Кейн: "Это моя ответственность"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что берет ответственность на себя за поражение 1:2 от Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира.

В субботнем матче против французов Кейн дважды исполнял пенальти, но забил лишь раз, во втором случае направив мяч выше ворот своего партнера по "Тоттенхэму" Уго Льориса.



Кейн признает, что его промаху нет оправданий, однако Харри уверен, что с его командой все будет в порядке.



"Чемпионат Мира проходит раз в четыре года. Это долгое ожидание. Я горжусь парнями. У нас отличный коллектив, мы отлично выступали на Чемпионате Мира, и все решили небольшие детали, за которые я несу ответственность".



"Я не переживаю за команду и за то, как это повлияет на них. Мы обладаем рядом отличных талантов".



"Это больно — но только мне, но и каждому причастному. Однако это футбол, это спорт. Порой ты должен держать удар и двигаться дальше", — цитирует Кейна Sky Sports.