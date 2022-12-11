Невилл раскритиковал судейство в матче Англия — Франция

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал судейство Вилтона Сампайо в матче сборных Англии и Франции на Чемпионате Мира в Катаре.

В проигранном англичанами матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2) Сампайо назначил в ворота французов два пенальти, из которых Харри Кейн реализовал только один.



Однако в матче было много других противоречивых инцидентов, включая многочисленные фолы на Букайо Сака и падение Кейна в чужой штрафной после стыка с Дайо Упамекано.



"Рефери провел кошмарный матч, это было абсолютное посмешище в исполнении рефери. Я не говорю, что поражение сборной Англии целиком на нем, потому что это был бы поиск оправданий. Он просто плохой рефери, низкого уровня", — сообщил Невилл в эфире ITV.



Неудовлетворительно оценили работу бразильского рефери и игроки сборной Англии Харри Магуайр с Джудом Беллингемом.



"Я не могу объяснить его судейство. Количество ошибочных решений было невероятным. Это было очень плохо", — заявил Магуайр.



"Судейство не было идеальным, если честно. У каждого может быть плохой матч, у игроков и рефери. В такого рода, когда требовалось его вмешательство, этого не было. Но есть и другие факторы, почему мы проиграли, я определенно не буду винить его во всем", — согласился с партнером Беллингем.