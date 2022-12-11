Невилл раскритиковал судейство в матче Англия — Франция

Вилтон Сампайо Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал судейство Вилтона Сампайо в матче сборных Англии и Франции на Чемпионате Мира в Катаре.

В проигранном англичанами матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2) Сампайо назначил в ворота французов два пенальти, из которых Харри Кейн реализовал только один.

Однако в матче было много других противоречивых инцидентов, включая многочисленные фолы на Букайо Сака и падение Кейна в чужой штрафной после стыка с Дайо Упамекано.

"Рефери провел кошмарный матч, это было абсолютное посмешище в исполнении рефери. Я не говорю, что поражение сборной Англии целиком на нем, потому что это был бы поиск оправданий. Он просто плохой рефери, низкого уровня", — сообщил Невилл в эфире ITV.

Неудовлетворительно оценили работу бразильского рефери и игроки сборной Англии Харри Магуайр с Джудом Беллингемом.

"Я не могу объяснить его судейство. Количество ошибочных решений было невероятным. Это было очень плохо", — заявил Магуайр.

"Судейство не было идеальным, если честно. У каждого может быть плохой матч, у игроков и рефери. В такого рода, когда требовалось его вмешательство, этого не было. Но есть и другие факторы, почему мы проиграли, я определенно не буду винить его во всем", — согласился с партнером Беллингем.



Метки Невилл, рефери, Сампайо, сборная Англии, сборная Франции, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2022 07:00

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  1. vals1702 11.12.2022 08:21 # vals1702
    фол на Маунте - пенка, такой же фол на Жиру - нет пенальти. Странно.

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  2. high-malvern 11.12.2022 07:45 # high-malvern
    А плохой он в чем? Уж точно не из-за решений. Все же два пенальти вам поставил. Не французам. Отсудил для вас по сути верно? Ну да. Плохой в чем? В том, что вы его эмоционально передавили и челик немного потерялся? Ну давайте теперь о нем поговорим. А че нет то. Горечь поражения, все понятно. Но отыграемся на судейке, напишем и расскажем какой он плохой. А не про то, как куево играли в футбол.

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  3. shuher64 11.12.2022 07:32 # shuher64
    Привыкайте, когда у вас в ПЛ судья Тейлор судил игру Челси с Тотенхэмом и неправильно постоянно принимал решения и из-за него поругались два классных тренера вы все молчали. Так что футбольных бог есть и он правильно сделал. Как то так, своё говно не видно а чужое ближе, ок.

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