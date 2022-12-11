Невилл раскритиковал судейство в матче Англия — Франция
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал судейство Вилтона Сампайо в матче сборных Англии и Франции на Чемпионате Мира в Катаре.
В проигранном англичанами матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2) Сампайо назначил в ворота французов два пенальти, из которых Харри Кейн реализовал только один.
Однако в матче было много других противоречивых инцидентов, включая многочисленные фолы на Букайо Сака и падение Кейна в чужой штрафной после стыка с Дайо Упамекано.
"Рефери провел кошмарный матч, это было абсолютное посмешище в исполнении рефери. Я не говорю, что поражение сборной Англии целиком на нем, потому что это был бы поиск оправданий. Он просто плохой рефери, низкого уровня", — сообщил Невилл в эфире ITV.
Неудовлетворительно оценили работу бразильского рефери и игроки сборной Англии Харри Магуайр с Джудом Беллингемом.
"Я не могу объяснить его судейство. Количество ошибочных решений было невероятным. Это было очень плохо", — заявил Магуайр.
"Судейство не было идеальным, если честно. У каждого может быть плохой матч, у игроков и рефери. В такого рода, когда требовалось его вмешательство, этого не было. Но есть и другие факторы, почему мы проиграли, я определенно не буду винить его во всем", — согласился с партнером Беллингем.
11.12.2022 07:00
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Последние комментарии:
фол на Маунте - пенка, такой же фол на Жиру - нет пенальти. Странно.
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А плохой он в чем? Уж точно не из-за решений. Все же два пенальти вам поставил. Не французам. Отсудил для вас по сути верно? Ну да. Плохой в чем? В том, что вы его эмоционально передавили и челик немного потерялся? Ну давайте теперь о нем поговорим. А че нет то. Горечь поражения, все понятно. Но отыграемся на судейке, напишем и расскажем какой он плохой. А не про то, как куево играли в футбол.
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Привыкайте, когда у вас в ПЛ судья Тейлор судил игру Челси с Тотенхэмом и неправильно постоянно принимал решения и из-за него поругались два классных тренера вы все молчали. Так что футбольных бог есть и он правильно сделал. Как то так, своё говно не видно а чужое ближе, ок.
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