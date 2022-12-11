Саутгейту нужно время, чтобы определиться со своим будущим
После вылета с Чемпионата Мира в Катаре Гарет Саутгейт заявил, что ему потребуется время, чтобы определиться, останется ли он на посту главного тренера сборной Англии.
Поражением 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале англичане завершили свой путь на ЧМ-2022. И хотя у Саутгейта есть контракт до 2024 года, Гарет пока может подтвердить, что продолжит тренировать национальную команду.
По словам Саутгейта, он примет решение, когда вернется домой, поговорит со своими боссами из FA и проанализирует выступление команды в Катаре.
"Думаю, после каждого турнира мы садились, пересматривали и размышляли".
"Мы должны убедиться, что каждый принимает правильное решение, и это потребует немного времени", — сообщил Саутгейт ITV.
11.12.2022 06:00
Просмотров: 146
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Расходиться, нельзя продолжать.
Провальный год сборной Англии закончился вполне логично.
Не перестану твердить, что сборной Англии нужен высококлассный тренер. Из английских специалистов разве что Эдди Хау подходит под эту формулировку.
Как не крути, но сборная Франции даже с учётом большого списка потерь смотрелась как более классная команда. С учётом того, что уровень игроков команд сопоставим, то исход игры определяли тренерские решения. И тут Дешам показал себя более квалификацированным специалистом.
А Саутгейту стоит взять клуб и доказать свою проф пригодность, к которой имеются большие вопросы у значительной части фанатов английской сборной.
Меня до сих пор вызывает непонимание того, как могли назначить главным тренером сборной человека, последним местом работы которого является Мидлсбро, с которым он бесславно и безвольно вылетел из АПЛ. Так что за работой Саутгейта на клубном уровне я буду следить с особым интересом.
У англичан очень талантливое и сильное поколение, высоких наград от которого можно и нужно ждать. Как конвертировать потенциал в результат я описал выше. Буду с нетерпением ждать новостей.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий