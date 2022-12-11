Саутгейту нужно время, чтобы определиться со своим будущим

После вылета с Чемпионата Мира в Катаре Гарет Саутгейт заявил, что ему потребуется время, чтобы определиться, останется ли он на посту главного тренера сборной Англии.

Поражением 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале англичане завершили свой путь на ЧМ-2022. И хотя у Саутгейта есть контракт до 2024 года, Гарет пока может подтвердить, что продолжит тренировать национальную команду.



По словам Саутгейта, он примет решение, когда вернется домой, поговорит со своими боссами из FA и проанализирует выступление команды в Катаре.



"Думаю, после каждого турнира мы садились, пересматривали и размышляли".



"Мы должны убедиться, что каждый принимает правильное решение, и это потребует немного времени", — сообщил Саутгейт ITV.