Сборная Франции выбила англичан с ЧМ-2022
Сборная Англии завершила выступление на Чемпионате Мира в Катаре, проиграв в четвертьфинале французам со счетом 1:2.
Как и ожидалось, стартовый состав "трех львов" не изменился относительно победы 3:0 над Сенегалом.
Первый опасный момент в матче создали французы. Это Оливье Жиру на 11- минуте, извернувшись, пробил головой из центра штрафной после подачи с правого фланга от Усмана Дембеле, однако голкипер англичан Джордан Пикфорд сыграл надежно.
А вот спустя шесть минут Пикфорд оказался бессилен спасти свою команду. Орельен Тчуамени свободно принял мяч метрах в 22 от ворот и вторым касанием пробил в нижний угол — 0:1.
Нужно отдать должное англичанам, которое довольно позитивно отреагировали на пропущенный гол, принявшись активно ходить в атаку.
Люк Шоу и Харри Кейн проверили голкипера французов Уго Льориса на бдительность, вдобавок Кейн пытался заработать пенальти, но рефери не поверил в его падение на границе штрафной площади.
Франция в остатке первого тайма лишь отметилась впереди неточным ударом Килиана Мбаппе из выгодной позиции внутри штрафной.
С началом второго тайма англичане продолжили искать счастье в атаках и довольно скоро подловили Тчуамени на ошибке. Орельен только фолом остановил Букайо Сака в своей штрафной, и Кейн с 11-метровой отметки огорчил своего одноклубника Льориса — 1:1.
Чуть встрепенувшись, французы вновь отдали инициативу сопернику. Англичане создали несколько моментов, включая удар Харри Магуайра головой рядом со штангой.
На 77-й минуте Франция ответила ударом Жиру ногой по летящему мячу с близкого расстояния, однако Пикфорд в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
Однако уже в следующей атаке Жиру добился своего. Оливье выиграл борьбу у Магуайра на втором этаже и заставил мяч оказаться в воротах — 1:2.
Прошло еще несколько минут, и едва вышедший на замену Мейсон Маунт был уложен в чужой штрафной Тео Эрнандесом. Рефери назначил второй за матч пенальти в ворота Льориса, но Кейн с точки пробил выше.
В остатке матча англичане пытались оказывать давление, но реальных моментов не имели, не считая слегка неточного штрафного удара Маркуса Рэшфорда на последней секунде.
Кейн совершил роковую осечку и упустил шанс выйти на первое место в споре лучших бомбардиров сборной Англии всех времен. И если второе он еще сможет исправить, то этот промах ему будет еще долго сниться.
Сборная Англии — сборная Франции — 1:2 (0:1)
Голы: Кейн 54 (пен) — Тчуамени 17, Жиру 78.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс (Грилиш 90), Шоу, Хендерсон (Маунт 79), Райс, Беллингем, Сака (Стерлинг 79), Кейн, Фоден (Рэшфорд 85).
Сборная Франции: Льорис, Кунде, Варан, Упампекано, Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле (Коман 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Предупреждения: Магуайр — Гризманн, Дембеле, Эрнандес
11.12.2022 00:05
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Ватное быдло
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Немецкий журналист решил выйти в прямой эфир из Москвы и вот что из этого вышло
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Лохами были лохами и остались.
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Мой предказания подтвердились 1/4 максимум!
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Представили картину как Морокко уносит кубок домой? Уххехехехеххе
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В ахуе как был прекрасен четвертьфинал и как уебищен полу
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прокляты-и переоценены..
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Петунхем помог петухам
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Нормально покреативили без ТАА, один ассист краше другого
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Пора домой.
Крепкая команда у англичан, но французы помастеровитее, должны второй подряд чм брать, если сумеют марокко пробить
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Союзники России в полуфиналах (Аргентина Марокко Франция Хорватия)
Союзники Украины АУТ!
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Из 11 педиков на поле из англов жаль Хендо и маквера
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Ну что не так с этой сборной, вроде бы состав самый сильный на турнире, играли лучше как и в финале Евро, но опять каким то неудачникам доверили бить пенальти.
Теперь почти пропал интерес к ЧМ, ну спасибо Гарри Петушок...
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Бриты как Хохлы прокляты
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Интересный факт: мало кто знает, но в сборной Англии Магвайер одновременно играет и в защите и в атаке!
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Ждём Джеррарда в сборной..и ТАА жб основа)
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Вы знаете лучше бы пенки бил Хендерсон, без рофла.
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говно
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Первый матч этого чм, который я глянул. Можно сделать вывод: тащат онли пенсики и экс-пенсики
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ПЕТУХИНГЛЭНЛД С ТРОФЕЕМ.
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Хз за кого дальше топить... Хорваты только. Воротчик годный.
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