Сборная Франции выбила англичан с ЧМ-2022

Сборная Англии завершила выступление на Чемпионате Мира в Катаре, проиграв в четвертьфинале французам со счетом 1:2.

Как и ожидалось, стартовый состав "трех львов" не изменился относительно победы 3:0 над Сенегалом.



Первый опасный момент в матче создали французы. Это Оливье Жиру на 11- минуте, извернувшись, пробил головой из центра штрафной после подачи с правого фланга от Усмана Дембеле, однако голкипер англичан Джордан Пикфорд сыграл надежно.



А вот спустя шесть минут Пикфорд оказался бессилен спасти свою команду. Орельен Тчуамени свободно принял мяч метрах в 22 от ворот и вторым касанием пробил в нижний угол — 0:1.



Нужно отдать должное англичанам, которое довольно позитивно отреагировали на пропущенный гол, принявшись активно ходить в атаку.



Люк Шоу и Харри Кейн проверили голкипера французов Уго Льориса на бдительность, вдобавок Кейн пытался заработать пенальти, но рефери не поверил в его падение на границе штрафной площади.



Франция в остатке первого тайма лишь отметилась впереди неточным ударом Килиана Мбаппе из выгодной позиции внутри штрафной.



С началом второго тайма англичане продолжили искать счастье в атаках и довольно скоро подловили Тчуамени на ошибке. Орельен только фолом остановил Букайо Сака в своей штрафной, и Кейн с 11-метровой отметки огорчил своего одноклубника Льориса — 1:1.



Чуть встрепенувшись, французы вновь отдали инициативу сопернику. Англичане создали несколько моментов, включая удар Харри Магуайра головой рядом со штангой.



На 77-й минуте Франция ответила ударом Жиру ногой по летящему мячу с близкого расстояния, однако Пикфорд в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



Однако уже в следующей атаке Жиру добился своего. Оливье выиграл борьбу у Магуайра на втором этаже и заставил мяч оказаться в воротах — 1:2.



Прошло еще несколько минут, и едва вышедший на замену Мейсон Маунт был уложен в чужой штрафной Тео Эрнандесом. Рефери назначил второй за матч пенальти в ворота Льориса, но Кейн с точки пробил выше.



В остатке матча англичане пытались оказывать давление, но реальных моментов не имели, не считая слегка неточного штрафного удара Маркуса Рэшфорда на последней секунде.



Кейн совершил роковую осечку и упустил шанс выйти на первое место в споре лучших бомбардиров сборной Англии всех времен. И если второе он еще сможет исправить, то этот промах ему будет еще долго сниться.



Сборная Англии — сборная Франции — 1:2 (0:1)



Голы: Кейн 54 (пен) — Тчуамени 17, Жиру 78.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс (Грилиш 90), Шоу, Хендерсон (Маунт 79), Райс, Беллингем, Сака (Стерлинг 79), Кейн, Фоден (Рэшфорд 85).



Сборная Франции: Льорис, Кунде, Варан, Упампекано, Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле (Коман 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру.



Предупреждения: Магуайр — Гризманн, Дембеле, Эрнандес