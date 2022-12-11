Сборная Франции выбила англичан с ЧМ-2022

Харри Кейн Сборная Англии завершила выступление на Чемпионате Мира в Катаре, проиграв в четвертьфинале французам со счетом 1:2.

Как и ожидалось, стартовый состав "трех львов" не изменился относительно победы 3:0 над Сенегалом.

Первый опасный момент в матче создали французы. Это Оливье Жиру на 11- минуте, извернувшись, пробил головой из центра штрафной после подачи с правого фланга от Усмана Дембеле, однако голкипер англичан Джордан Пикфорд сыграл надежно.

А вот спустя шесть минут Пикфорд оказался бессилен спасти свою команду. Орельен Тчуамени свободно принял мяч метрах в 22 от ворот и вторым касанием пробил в нижний угол — 0:1.

Нужно отдать должное англичанам, которое довольно позитивно отреагировали на пропущенный гол, принявшись активно ходить в атаку.

Люк Шоу и Харри Кейн проверили голкипера французов Уго Льориса на бдительность, вдобавок Кейн пытался заработать пенальти, но рефери не поверил в его падение на границе штрафной площади.

Франция в остатке первого тайма лишь отметилась впереди неточным ударом Килиана Мбаппе из выгодной позиции внутри штрафной.

С началом второго тайма англичане продолжили искать счастье в атаках и довольно скоро подловили Тчуамени на ошибке. Орельен только фолом остановил Букайо Сака в своей штрафной, и Кейн с 11-метровой отметки огорчил своего одноклубника Льориса — 1:1.

Чуть встрепенувшись, французы вновь отдали инициативу сопернику. Англичане создали несколько моментов, включая удар Харри Магуайра головой рядом со штангой.

На 77-й минуте Франция ответила ударом Жиру ногой по летящему мячу с близкого расстояния, однако Пикфорд в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

Однако уже в следующей атаке Жиру добился своего. Оливье выиграл борьбу у Магуайра на втором этаже и заставил мяч оказаться в воротах — 1:2.

Прошло еще несколько минут, и едва вышедший на замену Мейсон Маунт был уложен в чужой штрафной Тео Эрнандесом. Рефери назначил второй за матч пенальти в ворота Льориса, но Кейн с точки пробил выше.

В остатке матча англичане пытались оказывать давление, но реальных моментов не имели, не считая слегка неточного штрафного удара Маркуса Рэшфорда на последней секунде.

Кейн совершил роковую осечку и упустил шанс выйти на первое место в споре лучших бомбардиров сборной Англии всех времен. И если второе он еще сможет исправить, то этот промах ему будет еще долго сниться.

Сборная Англии — сборная Франции — 1:2 (0:1)

Голы: Кейн 54 (пен) — Тчуамени 17, Жиру 78.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс (Грилиш 90), Шоу, Хендерсон (Маунт 79), Райс, Беллингем, Сака (Стерлинг 79), Кейн, Фоден (Рэшфорд 85).

Сборная Франции: Льорис, Кунде, Варан, Упампекано, Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле (Коман 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Предупреждения: Магуайр — Гризманн, Дембеле, Эрнандес


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Франции, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. narcot 11.12.2022 01:21 # narcot
    Ватное быдло

    https://t.me/dvachannel/107922

    Немецкий журналист решил выйти в прямой эфир из Москвы и вот что из этого вышло

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  2. madchester 11.12.2022 01:09 # madchester
    Лохами были лохами и остались.

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  3. chelsiukpro 11.12.2022 00:43 # chelsiukpro
    Мой предказания подтвердились 1/4 максимум!

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  4. liverpo0ol 11.12.2022 00:42 # liverpo0ol
    Представили картину как Морокко уносит кубок домой? Уххехехехеххе

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  5. quavo 11.12.2022 00:38 # quavo
    В ахуе как был прекрасен четвертьфинал и как уебищен полу

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  6. normalyok 11.12.2022 00:29 # normalyok
    прокляты-и переоценены..

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  7. gerry 11.12.2022 00:28 # gerry
    Петунхем помог петухам

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  8. ian 11.12.2022 00:27 # ian
    Нормально покреативили без ТАА, один ассист краше другого

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  9. liverfun 11.12.2022 00:27 # liverfun
    Пора домой.
    Крепкая команда у англичан, но французы помастеровитее, должны второй подряд чм брать, если сумеют марокко пробить

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  10. v-0987654321 11.12.2022 00:25 # v-0987654321
    Союзники России в полуфиналах (Аргентина Марокко Франция Хорватия)

    Союзники Украины АУТ!

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  11. liverpo0ol 11.12.2022 00:23 # liverpo0ol
    Из 11 педиков на поле из англов жаль Хендо и маквера

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  12. cristean2 11.12.2022 00:21 # cristean2
    Ну что не так с этой сборной, вроде бы состав самый сильный на турнире, играли лучше как и в финале Евро, но опять каким то неудачникам доверили бить пенальти.

    Теперь почти пропал интерес к ЧМ, ну спасибо Гарри Петушок...

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  13. v-0987654321 11.12.2022 00:20 # v-0987654321
    Бриты как Хохлы прокляты

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  14. hachidlo 11.12.2022 00:19 # hachidlo
    Интересный факт: мало кто знает, но в сборной Англии Магвайер одновременно играет и в защите и в атаке!

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  15. bmw-e34 11.12.2022 00:18 # bmw-e34
    Ждём Джеррарда в сборной..и ТАА жб основа)

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  16. b84 11.12.2022 00:17 # b84
    Вы знаете лучше бы пенки бил Хендерсон, без рофла.

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  17. thegodfather 11.12.2022 00:17 # thegodfather
    говно

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  18. zheka000000 11.12.2022 00:16 # zheka000000
    Первый матч этого чм, который я глянул. Можно сделать вывод: тащат онли пенсики и экс-пенсики

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  19. hammersmith 11.12.2022 00:16 # hammersmith
    ПЕТУХИНГЛЭНЛД С ТРОФЕЕМ.

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  20. bmw-e34 11.12.2022 00:16 # bmw-e34
    Хз за кого дальше топить... Хорваты только. Воротчик годный.

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