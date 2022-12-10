Ивоби близок к новому контракту с "Эвертоном"

Полузащитник "Эвертона" Алекс Ивоби близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим клубом.

Ивоби выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Арсенала" за 34 миллиона фунтов в августе 2019, однако только в этом сезоне Алекс обрел стабильность и утвердился ключевым игроком "ирисок".



В этом сезоне Ивоби забил один гол и отдал шесть результативных передач, и "Эвертон" поспешил начать переговоры с 26-летним нигерийцем о продлении сотрудничества.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, сейчас переговоры "Эвертона" и Ивоби находятся в финальной стадии. Вскоре Алекс должен продлить свой контракт, от которого остается только один полный год.