"Барселона" следит за Люком Шоу

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу находится на радаре у "Барселоны".

В данный момент у Шоу остается чуть более полугода от действующего контракта, а значит уже с января Люк сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



"Юнайтед" принадлежит опция продления действующего контракта Шоу на 12 месяцев, однако "красные дьяволы" не хотят терять Люка и надеются заключить новую сделку с Люком.



Как утверждает каталонское издание Sport, за контрактной ситуацией Шоу внимательно наблюдает "Барселона", которая включила 27-летнего игрока сборной Англии в свой шорт-лист по усилению левого фланга обороны.



На "Ноу Камп" надеются, что Шоу будет доступен для трансфера за небольшую компенсацию следующим летом, если не бесплатно.



Помимо Шоу, "Барселона" присматривается к Алехандро Гримальдо из "Бенфики" и Рафаэлу Геррейру из дортмундской "Боруссии".