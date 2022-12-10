Туре надеется, что Беллингем не повторит судьбу Алли

Тренер академии "Тоттенхэма" Яя Туре выразил надежду, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем не повторит судьбу Деле Алли.

В свои 19 лет Беллингем является ключевым игроком сборной Англии, своей блестящей игрой на Чемпионате Мира в Катаре только усилив интерес европейских грандов к себе.



Вокруг Джуда возник настоящий ажиотаж, однако Туре призывает медиа и публику быть осторожнее, потому что в свое время Алли, ныне выступающий в Турции, с ролью надежды нации не справился.



"Надеюсь, медиа будут осторожны с ним, потому что несколько лет назад мы наблюдали похожую ситуацию с Деле Алли, которому временами было сложно, когда его представляли в роли лидера клуба и сборной".



"Важно, чтобы каждый берег Беллиегема ради его развития, потому что его, очевидно, ждет яркое будущее со сборной Англии", — сообщил Туре The Athletic.