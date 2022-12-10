Пирс Морган назвал Тен Хага "клоуном"

Тележурналист Пирс Морган назвал "клоуном" главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага, который заявил, что нападающий Криштиану Роналду был в плохой форме.

Именно после скандального интервью Роналду Моргану "Юнайтед" разорвал контракт с Криштиану. Объясняя эту ситуацию на днях, Тен Хаг заявил, что форма 37-летнего португальца в этом сезоне оставляла желать лучшего.



"В прошлом году он забил 24 гола, да? Это то, в чем нуждается наша команда. Нам нужны голы. Да, он даже мог заслужить новый контракт, но это в теории. Когда он в хорошей форме, он хороший игрок и может быть полезным нам для достижения наших целей — но этого не было".



"Я должен принимать решения, если игрок не проявляет себя. Я должен выставлять лучший состав ради клуба и команды. Я должен принимать эти решения, о каком бы человеке ни шла речь", — цитирует Тен Хага Daily Mail.



Такого рода высказывание возмутило Моргана, который поспешил заступиться за Роналду.



"Когда он в хорошей форме, он хороший игрок". Сложно представить, почему Роналду чувствует неуважение со стороны этого клоуна, не так ли..." — написал Морган в твиттере.