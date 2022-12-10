Пирс Морган назвал Тен Хага "клоуном"
Тележурналист Пирс Морган назвал "клоуном" главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага, который заявил, что нападающий Криштиану Роналду был в плохой форме.
Именно после скандального интервью Роналду Моргану "Юнайтед" разорвал контракт с Криштиану. Объясняя эту ситуацию на днях, Тен Хаг заявил, что форма 37-летнего португальца в этом сезоне оставляла желать лучшего.
"В прошлом году он забил 24 гола, да? Это то, в чем нуждается наша команда. Нам нужны голы. Да, он даже мог заслужить новый контракт, но это в теории. Когда он в хорошей форме, он хороший игрок и может быть полезным нам для достижения наших целей — но этого не было".
"Я должен принимать решения, если игрок не проявляет себя. Я должен выставлять лучший состав ради клуба и команды. Я должен принимать эти решения, о каком бы человеке ни шла речь", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
Такого рода высказывание возмутило Моргана, который поспешил заступиться за Роналду.
"Когда он в хорошей форме, он хороший игрок". Сложно представить, почему Роналду чувствует неуважение со стороны этого клоуна, не так ли..." — написал Морган в твиттере.
10.12.2022 20:00
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Последние комментарии:
чо то это вроде как пирс Морган клоуном себя выставил в этой ситуации. один гол в АПЛ это не просто плохая, а очень плохая форма. и да, пирс, в этом сезоне роналду все это неуважение более чем заслужил. подозреваю, 99% людей в этой ситации на стороне тен хага, а не роналду и клоуна моргана.
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Вот тварь откровенная, гнида. Странно, насколько слишком откровенно..
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В МЮ любой тренер клоун по факту.
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Соси хуй ебарь кристины
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Ну как бы Клоун это Пирс Морган
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