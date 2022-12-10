"Барселона" близка к договоренности с Канте

"Барселона" значительно продвинулась в переговорах с полузащитником "Челси" Нголо Канте.

Контракт Канте с "Челси" истекает следующим летом, и в этом сезоне Нголо пока не сделал ничего, чтобы заслужить новую сделку.



Из-за проблем со здоровьем 31-летний полузащитник сыграл лишь два матча за "синих" в этом сезоне и не попал в заявку сборной Франции на Чемпионат Мира в Катаре.



Этой ситуацией уже пытается воспользоваться "Барселона", которая за последние недели добилась значительного прогресса в переговорах с представителями Канте, сообщает Sport.



"Барселона" надеется уже в январе заключить предварительный контракт с Канте, подписав Нголо в качестве свободного агента следующим летом.



Впрочем, даже "Барселону" напрягают проблемы Канте со здоровьем, поэтому каталонский клуб также интересуется Жоржиньо из "Челси" и Илкаем Гюндоганом из "Манчестер Сити", чьи контракты тоже истекают в конце сезона 2022/23.