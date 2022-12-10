"Ливерпуль" договорился насчет покупки Энцо Фернандеса

"Ливерпуль" достиг предварительной договоренности с полузащитником "Бенфики" Энцо Фернандесом.

Как известно, целью номер один "Ливерпуля" по укреплению центра поля является Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако возраст Джордана Хендерсона и особенно Джеймса Милнера подталкивает "красных" к приглашению еще минимум одного игрока в эту зону следующим летом.



По информации AS, "Ливерпуль" уже вовсю работает над трансфером 21-летнего Фернандеса, который сейчас блистает в составе сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.



Заполучить Фернандеса очень хочет "Реал", однако у "Ливерпуля" уже есть предварительная договоренность насчет перехода Энцо, чей контракт с "Бенфикой" предусматривает отступные в 120 миллионов евро (103 млн. фунтов).