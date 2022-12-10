Саутгейт: "Англия лучше готова выиграть Чемпионат Мира"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт чувствует, что его команда лучше готова выиграть Чемпионат Мира, нежели четыре года назад.

На ЧМ-2018, проходившем в России, англичане достигли полуфинальной стадии, куда могут попасть и в Катаре, если победят сборную Франции в субботу.



Саутгейту кажется, что его команда проделала большой путь за эти четыре года и теперь готова к любому сопернику.



"На мой взгляд, самая важная вещь — это наш настрой. И, конечно, мы лучше готовы тактически".



"В такого рода вечера ты должен откликаться на брошенный тебе вызов и проявлять себя. Мы все еще слегка должны доказать это людям".



"Однако у нас уже были выдающиеся матчи, и следующая игра — всегда самая важная. Это будет вновь соперник хорошего уровня, как мы и готовились. Я не уверен, что четыре года назад мы были вполне готовы к такому сопернику".



"Теперь у меня другое ощущение насчет этого, потому что мы доказывали это долгими периодами с помощью результатов", — цитирует Саутгейта Sky Sports.