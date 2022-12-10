"Бавария" не будет бороться за Фелиша

"Бавария" решила не участвовать в борьбе с топ-клубами Премьер-Лиги за нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Минувшим летом "Бавария" рассматривала Фелиша на замену покинувшему клуб Роберту Левандовски и, по слухам, даже сделала предложение о покупке Жоау.



Но сейчас, когда "Атлетико" подтвердил свою готовность продать Фелиша, "Бавария" передумала приглашать 23-летнего игрока сборной Португалии, сообщает Sport1.



Решение "Баварии" станет хорошей новостью для "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенала", которые имеют большие виды на оцениваемого в 86 миллионов фунтов Фелиша.



Сам Жоау уже сказал, что сосредоточен на выступлении за свою сборную на Чемпионате Мира и свое будущее обсудит с "Атлетико" после возвращения из Катара.