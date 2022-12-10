Стартовый состав Англии не изменится на матч с Францией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует делать изменений в стартовом составе на матч 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре против Франции.

Уже сегодня вечером англичане сразятся с французами за выход в полуфинал ЧМ-2022, и Саутгейт собирается довериться тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против Сенегала в 1/8 финала (3:0).



Как сообщает Sky Sports, также Саутгейт не будет менять игровую схему, отбросив идею о переходе на три защитника, как он это делал на поздних стадиях Евро-2020, противостоя сборным Германии и Италии.



Таким образом, игрокам вроде Маркуса Рэшфорда, Джека Грилиша и вернувшегося в Катар Рахима Стерлинга остается надеяться лишь на свой шанс после выхода на замену.