Сабалета дал совет Уолкеру, как остановить Мбаппе

Легенда "Манчестер Сити" Пабло Сабалета дал совет защитнику сборной Англии Кайлу Уолкеру насчет того, как остановить нападающего французов Килиана Мбаппе.

Противостояние Уолкера и Мбаппе преподносится как ключевое в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира в Катаре, и Сабалете кажется, что благодаря своей скорости Кайл имеет хорошие шансы против забившего уже пять голов на турнире Килиана.



"Мэтти Кэш из "Астон Виллы" блестяще сыграл за Польшу в 1/8 финала в прошлую субботу, но Мбаппе все равно забил два гола, а Франция победила 3:1".



"Однако Уолкер — один из самых быстрых игроков в мировом футболе, и Мбаппе не будет легко убегать от него".



"Я бы посоветовал Уолкеру плотно его держать. Подожди, пока он получит мяч, а затем быстро прессингуй его. Будь очень агрессивным".



"Замедли его, если сможешь. Заставь его постоянно играть назад".



"Он не должен переживать насчет пространства, которое оставляет позади себя. Его скорость дает ему возможность исправить это".



"Должна ли Англия использовать двойную опеку против Мбаппе? Ну, Уолкеру потребуется помочь от полузащиты. Будет это Хендерсон, Беллингем или Райс, они должны осознавать опасность и обеспечивать страховку".



"Эти трое также должны прессинговать, как Адриен Рабьо, Антуан Гризманн и Орельен Тчуамени. Они должен быть максимально агрессивны и не позволять сопернику отдавать легкие мячи в ноги Мбаппе", — сообщил Сабалета The Sun.