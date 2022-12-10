Чех: "Наслаждаюсь игрой Пикфорда на ЧМ-2022"

Легенда "Челси" Петр Чех признался, что наслаждается игрой голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда на Чемпионате Мира в Катаре.

В преддверии ЧМ-2022 было много дискуссий насчет того, кто должен быть первым номером англичан на турнире, однако главный тренер сборной Гарет Саутгейт сохранил доверие к Пикфорду.



Чех считает это решение Саутгейта абсолютно правильным и считает, что голкипер "Эвертона" выступает безошибочно.



"Пока что я наслаждаюсь, наблюдая Джордана Пикфорда на турнире, потому что его много критиковали, и были дебаты насчет того, кто из голкиперов должен играть в стартовом составе сборной Англии".



"Он уже имеет опыт выступления на Чемпионате Мира, где он был очень хорош. На Евро он был великолепен. Думаю, было правильно поддержать его и доверить ему место в стартовом составе, потому что он, на мой взгляд, не сделал ничего неправильного на этих трех турнирах", — цитирует Чеха Football.London.