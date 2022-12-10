"Арсенал" может вернуться за Влаховичем

"Арсенал" обдумывает приобретение нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в зимнее трансферное окно.

"Арсенал" хотел заполучить Влаховича еще год назад, когда Душан готовился покинуть "Фиорентину", однако в конце концов игрок выбрал "Ювентус".



В том числе из-за проблем с физической формой Влахович не смог освоиться в "Ювентусе", и сейчас клуб из Турина думает, что продажа нападающего сборной Сербии была бы лучшим вариантом.



Calciomercato утверждает, что 22-летний Влахович интересен нескольким европейским клубам, однако "Арсенал" называется главным претендентом на Душана.



"Канониры" нуждаются в усилении линии нападения после того, как Габриэль Жезус перенес операцию на колене.