"Лестер" назначил цену за Мэддисона

"Лестер" установил цену в 60 миллионов фунтов за своего полузащитника Джеймса Мэддисона в преддверии зимнего трансферного окна.

Несмотря на то, что 26-летний Мэддисон пока не получил своего шанса на Чемпионате Мира в Катаре, едва оправившись после травмы колена, это не отменяет того, насколько блестяще Джеймс выступал за "Лестер" в первой половине сезона.



Мэддисон забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах Премьер-Лиги, благодаря чему и получил место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022.



"Лестер" ожидает интереса к Мэддисону в январе, но совершенно не собирается расставаться со своей звездой посреди сезона, особенно учитывая опасную близость к зоне вылета Премьер-Лиги — всего четыре очка.



Как сообщает Football Insider, только сумма в 60 млн. фунтов заставит "лис" отпустить в январе Джеймса, интерес к которому проявляют "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".



А вот продажа Мэддисона в конце сезона будет более вероятной, потому что тогда у Джеймса будет оставаться всего один год по контракту.