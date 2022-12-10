Кейн забудет о дружбе с Льорисом во время матча против Франции

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что забудет о своей дружбе с одноклубником Уго Льорисом во время четвертьфинального матча Чемпионата Мира между сборными Англии и Франции.

В субботу Кейн и Льорис выведут свои сборные в качестве капитанов, чтобы определить судьбу путевки в полуфинал проходящего в Катаре турнира.



Кейн с огромным уважением относится к Льорису, однако Харри полон решимости огорчить Уго.



"У нас отличные отношения, мы проводим время вместе с ним за пределами футбола, а также вместе с нашими женами и семьями. Он действительно хороший парень и один из лучших голкиперов в мире, но в такого рода матче мы определенно не будем друзьями".



"Это будет хорошая битва между нами и между двумя хорошими командами".



"Я давно знаю Уго, и он заслуживает высшей похвалы. Я буду наслаждаться игрой против него, но я знаю, что он будет делать все, чтобы помочь Франции победить, поэтому посмотрим".



"Уго — великолепный лидер, он подает пример, он весьма хладнокровен в напряженных ситуациях, и он знает, когда нужно прикрикнуть и когда нужно произнести сильные слова в раздевалке".



"За свою карьеру я многому научился у него и у его лидерских качеств. Мы много тренируемся вместе, мы много играли вместе".



"Я верю в себя в любой ситуации и против любого голкипера. Мы видели, что Уго совершал великолепные сейвы, но будем надеяться, что завтра у меня будут шансы отправить мяч в сетку. Я знаю, что мне нужно показать свою лучшую игру, потому что я играю против одного из лучших голкиперов".



"Это удивительно, но я практиковался не так много против Уго. Обычно я делаю это против второго или третьего голкипера".



"Обычно основной голкипер не участвует в отработке ударов в последний день перед матчем, когда я как практикуюсь в этом больше всего", — цитирует Кейна Evening Standard.