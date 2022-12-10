Триппьер рассказал о своей дружбе с Гризманном

Защитник "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Триппьер рассказал о своей дружбе с нападающим французов Антуаном Гризманном, вместе с которым он выступал за "Атлетико".

В ближайшую субботу Триппьер и Гризманн окажутся по разную сторону баррикад — их сборные сойдутся лицом к лицу в 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре.



Однако всего лишь в прошлом году Киран и Антуан были не просто партнерами по "Атлетико", но и друзьями, и защитник "Ньюкасла" сохранил приятные воспоминания о том периоде.



"Мы жили по соседству и проводили много времени вместе за пределами футбольного поля. Как и все мы. Это была словно большая семья. Он помог мне с языком и был очень важен для меня".



"Все мы жили в одном районе. Это было великолепно: ты заканчивал тренироваться в 11:30, светило солнышко, и ты мог пожарить барбекю".



"Хорошая вещь в том, что каждый игрок принимал гостей, и эта близость шла от тренера. Мы жили в 10 секундах друг от друга, поэтому каждый бывал дома у каждого", — цитирует Триппьера Daily Mail.