"Арсенал" следит за Сане

"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Баварии" и сборной Германи Лерою Сане.

Вопреки слухам в прессе, "Арсенал" пока не обращался насчет 26-летнего Сане, однако "канониры" внимательно следят за контрактной ситуацией Лероя, сообщает Bild.



Действующий контракт Сане истекает только летом 2025, однако "Бавария" не хочет, чтобы Лерой вступал в сезон 2023/24, не продлив сотрудничество с клубом.



"Бавария" не желает терять Сане и все еще надеется заключить новую сделку, но если этого не произойдет, экс-игрок "Манчестер Сити" может быть выставлен на продажу следующим летом.