Тен Хаг узнал только из интервью, что Роналду хочет уйти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признался, что только во время скандального интервью Криштиану Роналду узнал о желании португальского нападающего уйти из клуба.

Роналду связывали с уходом из "Юнайтед" с предсезонного периода, к началу которого он не явился, однако Тен Хаг до последнего рассчитывал на Криштиану.



Тен Хаг убежден, что Роналду отдавал себе отчет, когда пошел на интервью к Пирсу Моргану. По мнению Эрика, этим шагом Криштиану сжег мосты с "красными дьяволами".



"Я хотел сохранить его с первого момента и до сих пор. Он же хотел уйти, и он довольно ясно дал понять об этом. А когда игрок решительно не хочет оставаться в клубе, тогда он должен уйти".



"Во время того интервью я впервые услышал, как он сказал о своем желании уйти. Думаю, клуб не может мириться с этим. Должны быть последствия. Когда ты идешь на такой шаг, то осознаешь последствия. Ранее он никогда не говорил мне этого".



"И хотя трансферное окно не было открыто, до того момента он никогда не говорил мне: "Я хочу уйти". Летом у нас был единственный разговор. Он подошел и сказал: "Через семь дней я сообщу тебе, хочу ли я остаться". Затем он вернулся и сказал: "Я хочу остаться". Поэтому до интервью я не слышал ничего такого".



"Мы хотели, чтобы он был частью нашего проекта, чтобы он приносил пользу "Манчестер Юнайтед", потому что он отличный игрок. Он обладает такой замечательной историей, но теперь это в прошлом, и мы должны смотреть в будущее", — цитирует Тен Хага Sky Sports.