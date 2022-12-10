Анонс матча Англия — Франция

В четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сразится с Францией. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Это будет серьезнейшее испытание для англичан, ведь французы являются действующими чемпионами Мира, а бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер даже назвал этот матч "ранним финалом".



"Слабые места сборной Англии? У них нет таковых", — похвалил соперника на своей пресс-конференции наставник французов Дидье Дешам.



- Это будет третья встреча Англии и Франции на Чемпионатах Мира, причем родоначальники футбола выиграли первые две: 2:0 в 1966 и 3:1 в 1982.



- Франция проиграла только один из восьми последних матчей против англичан во всех турнирах (5 побед, 2 ничьи) — 2:0 в ноябре 2015, причем то была товарищеская встреча.



- В шести из восьми последних матчей в плей-офф Чемпионатов Мира против других европейских команд Англия вылетала. Франция брала верх в восьми из 10 последних матчей такого рода.



- Франция становится первым действующим чемпионом Мира, достигшим четвертьфинальной стадии следующего мундиаля, со времен Бразилии в 2006.



- Гарет Саутгейт может стать первым в истории сборной Англии тренером, достигшим полуфинальной стадии двух мундиалей.



- Англия может впервые с 1990 одержать три победы подряд на Чемпионате Мира.



- Франция не проиграла ни одного из 13 последних матчей на Чемпионатах Мира и Евро, когда Килиан Мбаппе выходил в стартовом составе (10 побед, 3 ничьи).



- 12 голов сборной Англии на групповой стадии ЧМ-2022 были забиты восемью различными игроками.



- Капитан англичан Харри Кейн забил 52 гола за сборную — на один меньше, чем бомбардир всех времен Уэйн Руни.



Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг вернулся в Катар после вынужденной поездки на родину и в пятницу провел легкую тренировку. Деклан Райс вернулся к занятиям после болезни. Каллум Уилсон залечил небольшое мышечное растяжение. Бен Уайт был отправлен домой.



Чемпионат Мира в Катаре. 1/4 финала

Сборная Англии — сборная Франции

Эль-Хаур. Стадион "Аль-Байт". 22:00 Онлайн-трансляция