"Челси" вступил в переговоры с Мукоко

"Челси" вступил в переговоры с представителями нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфой Мукоко.

Освободив место в нападении "Боруссии", ушедший в "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд придал толчок развитию Мукоко, который в этом сезоне забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в рамках Бундеслиги и Лиги Чемпионов.



Своей игрой Юссуфа привлек внимание европейских грандов. Ранее среди претендентов на 18-летнего немца назывались "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Барселона".



Интерес к Мукоко также подогревает тот факт, что контракт юниора с клубом из Дортмунда истекает в конце этого сезона.



По информации Daily Express, "Челси" уже продвигается в переговорах с представителями Мукоко, собираясь подписать Юссуфу свободным агентом в конце этого сезона. "Синие" манят нападающего выгодным пятилетним контрактом с опцией продления на 12 месяцев.



Впрочем, нельзя исключать, что "Боруссия" попытается продать Мукоко уже в следующем месяце. Суммы в 26 миллионов фунтов должно хватить, чтобы клуб из Дортмунда отпустил своего воспитанника.