"Челси" лишился щедрого спонсора

"Челси" лишился спонсорского контракта с компанией Amber Group стоимостью 20 миллионов фунтов в год.

Ранее в этом году эмблема криптоинвестиционной платформы WhaleFin, принадлежащей сингапурской Amber Group, сменила Hyundai на рукавах игровых футболок "Челси".



Однако это сотрудничество продлилось всего семь месяцев — кризис рынка криптовалют задел и "синих", которые лишились щедрого партнера.



Bloomberg добавляет, что из-за кризиса в индустрии и банкротства криптобиржи FTX Amber Group была вынуждена кардинально урезать свои расходы и даже уволить 40% своих сотрудников.