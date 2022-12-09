"Челси" лишился щедрого спонсора
"Челси" лишился спонсорского контракта с компанией Amber Group стоимостью 20 миллионов фунтов в год.
Ранее в этом году эмблема криптоинвестиционной платформы WhaleFin, принадлежащей сингапурской Amber Group, сменила Hyundai на рукавах игровых футболок "Челси".
Однако это сотрудничество продлилось всего семь месяцев — кризис рынка криптовалют задел и "синих", которые лишились щедрого партнера.
Bloomberg добавляет, что из-за кризиса в индустрии и банкротства криптобиржи FTX Amber Group была вынуждена кардинально урезать свои расходы и даже уволить 40% своих сотрудников.
09.12.2022 23:00
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