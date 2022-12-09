"Челси" лишился щедрого спонсора

Форма Челси "Челси" лишился спонсорского контракта с компанией Amber Group стоимостью 20 миллионов фунтов в год.

Ранее в этом году эмблема криптоинвестиционной платформы WhaleFin, принадлежащей сингапурской Amber Group, сменила Hyundai на рукавах игровых футболок "Челси".

Однако это сотрудничество продлилось всего семь месяцев — кризис рынка криптовалют задел и "синих", которые лишились щедрого партнера.

Bloomberg добавляет, что из-за кризиса в индустрии и банкротства криптобиржи FTX Amber Group была вынуждена кардинально урезать свои расходы и даже уволить 40% своих сотрудников.


Метки Amber Group, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2022 23:00

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