"Юнайтед" интересуется Сергеем Пиняевым
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву.
18-летний Пиняев считается одним из ярчайших талантов в России, в прошлом месяце став самым молодым дебютантом сборной своей страны всех времен.
Юниор уже является ключевым игроком "Крыльев Советов", забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи в 15 матчах этого сезона.
По информации Manchester Evening News, Пиняев еще до пандемии коронавируса несколько раз побывал на просмотре в "Юнайтед", суммарно проведя несколько недель в Манчестере.
"Красные дьяволы" продолжают внимательно отслеживать прогресс Пиняева в Самаре и в обозримом будущем могут предпринять попытку приобрести Сергея, который преимущественно играет на левом фланге.
09.12.2022 22:00
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