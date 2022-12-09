"Арсенал", возможно, договорился с Ндика
"Арсенал", возможно, договорился с центральным защитником "Айнтрахта" Эваном Ндика.
Ндика выступает во Франкфурте с 2018 года и исполняет ключевую роль в команде, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.
Некоторое время назад Эван отказался продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "Айнтрахтом" и решил попробовать себя где-нибудь еще.
В услугах Ндика были заинтересованы многие европейские клубы, включая "Рому", которая до последнего сражалась за 23-летнего француза.
Однако Il Romanista стало известно, что "Рома" проиграла эту борьбу — Ндика достиг договоренности о своем переходе в "Арсенал" свободным агентом следующим летом.
Добавим, в прошлом сезоне Ндика попал в символическую сборную Бундеслиги. В этой кампании Эван успел дважды сыграть за "Айнтрахт" против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов — обе команды вышли в плей-офф турнира.
09.12.2022 21:00
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