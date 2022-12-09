Дешам считает, что люди в Англии недостаточно ценят Саутгейта

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что люди в Англии недостаточно ценят наставника своей национальной команды Гарета Саутгейта.

Уже завтра Саутгейта постарается вывести англичан в полуфинал второго Чемпионата Мира подряд, а также при Гарете "трем львам" удалось достичь финала Евро.



Несмотря на это, Саутгейт продолжает регулярно подвергаться критике, и Дешам находит это несправедливым.



"Мне очень нравится Гарет, мы несколько раз встречались и разговаривали о многих вещах".



"Если я правильно понимаю, не все его так уж ценят в их стране. И это не потому, что он сам не был хорошим футболистом — у него была долгая и выдающаяся карьера, а также он очень хороший тренер".



"Он помог сборной Англии достичь очень хороших результатов за последние годы, и мне он очень нравится", — цитирует Дешама Evening Standard.