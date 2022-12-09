"Эвертон" хочет купить Сарра в январе
"Эвертон" обдумывает приобретение вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра в следующем месяце.
В конце августа Сарр едва не ушел из "Уотфорда" в "Астон Виллу" — сделка стоимостью 25 миллионов фунтов плюс бонусы сорвалась в последний момент.
С тех пор Исмаила забил шесть голов и отдал три результативные передачи в Чемпионшипе, что позволяет "шершням" претендовать на возвращение в Премьер-Лигу.
Однако "Эвертон" готов предложить Сарру возможность вернуться в высший дивизион уже в январе. Как сообщает Daily Mirror, "ириски" собираются предложить 35 млн. фунтов за 24-летнего сенегальца.
Добавим, с 2018 года "Эвертон" заплатил "Уотфорду" 40 млн. фунтов за нападающего Ришарлисона, 22 млн. фунтов за полузащитника Абдулая Дукуре, а еще 4.5 млн. фунтов за тренера Марку Силву.
09.12.2022 19:00
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