Стерлинг возобновил тренировки со сборной Англии

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг вернулся в Катар и возобновил тренировки со сборной Англии в преддверии четвертьфинального матча Чемпионата Мира против Франции.

Напомним, в прошлое воскресенье, перед матчем 1/8 финала против США, Стерлинг срочно вернулся на родину, где его дом в пригороде Лондона подвергся вооруженному ограблению.



Рахим решил поддержать свою семью, перенесшую психологическую травму, и главный тренер англичан Гарет Саутгейт допускал, что экс-игрок "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" уже не выступит на ЧМ-2022.



Однако Стерлинг решил не упускать эту возможность, еще накануне вечером вылетев назад в Катар. А днем Рахим провел тренировку, сообщает Evening Standard.



Правда, Стерлинг занимался в облегченном режиме, поэтому его участие в субботнем матче против Франции находится под вопросом.



"Он пропустил много тренировок и совершил два долгих перелета. Он не лучшим образом готов к матчу по своим стандартам, но давайте посмотрим", — сообщил Саутгейт ITV.