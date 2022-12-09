У Луиса Диаса случился рецидив

У нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса случился рецидив в процессе восстановления после травмы колена.

Напомним, Диас повредил свое колено в проигранном матче Премьер-Лиги против "Арсенала" 9 октября (3:2). Тогда для "Ливерпуля" стало облегчением, что Луис не порвал крестообразные связки и избежал операции.



И вдвойне обиднее, что этот рецидив случился, когда восстановление Диаса вышло на финишную прямую — Луис поехал с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Дубай и должен был сыграть в товарищеских матчах против "Лиона" в воскресенье или "Милана" в следующую пятницу.



Как сообщает Daily Mail, рецидив оказался настолько серьезным, что Диас был срочно отправлен из Дубая назад в Англию.



По возвращении домой Луис пройдет углубленное обследование, которое позволит судить о степени повреждения — в случае с первоначальной травмой игроку сборной Колумбии отводили три месяца на восстановление, однако по факту он шел на поправку со значительным опережением графика.