Льорис: "Англия готова выигрывать трофеи"

Голкипер "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис считает, что Англия созрела для завоевания трофеев.

Уже в субботу сборные Франции и Англии определят судьбу путевки в полуфинал Чемпионата Мира в Катаре.



Зная многих игроков английской сборной по выступлениям в Премьер-Лиге, Льорис чувствует, что команда Гарета Саутгейта стала действительно грозной силой.



"Англия — амбициозная команда, они приехали на Чемпионат Мира, чтобы победить. Это будет тяжелый матч, так что мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть его".



"Англия добилась большого прогресса. Я верю, что эта команда обретает зрелость и становится готовой выигрывать трофеи".



"Им не повезло во время последнего Евро, но на сей раз они намерены победить", — цитирует Льориса Sky Sports.