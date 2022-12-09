Льорис: "Англия готова выигрывать трофеи"
Голкипер "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис считает, что Англия созрела для завоевания трофеев.
Уже в субботу сборные Франции и Англии определят судьбу путевки в полуфинал Чемпионата Мира в Катаре.
Зная многих игроков английской сборной по выступлениям в Премьер-Лиге, Льорис чувствует, что команда Гарета Саутгейта стала действительно грозной силой.
"Англия — амбициозная команда, они приехали на Чемпионат Мира, чтобы победить. Это будет тяжелый матч, так что мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть его".
"Англия добилась большого прогресса. Я верю, что эта команда обретает зрелость и становится готовой выигрывать трофеи".
"Им не повезло во время последнего Евро, но на сей раз они намерены победить", — цитирует Льориса Sky Sports.
09.12.2022 16:00
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