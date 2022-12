Светская хроника за пятницу

"Челси" упустил Эндрика. Отец Джуда Беллингема предпочитает "Ливерпуль". "Милан" вернется за Хакимом Зийешем. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" выиграл борьбу у "Челси" за 16-летнего нападающего "Палмейраса" Эндрика, который обойдется Королевскому клубу в 62 миллиона фунтов. (Fabrizio Romano)



"Реал" не собирается покупать Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед", Рафаэля Леау из "Милана" или Коди Гакпо из ПСВ в январе. (Marca)



"Юнайтед" ожидает, что защитник Аарон Ван-Биссака покинет клуб в январе. (90min)



Отец Джуда Беллингема предпочитает, чтобы полузащитник дортмундской "Боруссии" отправился в "Ливерпуль". (Daily Mail)



"Милан" хочет арендовать вингера "Челси" Хакима Зийеша с опцией выкупа. (Evening Standard)



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон является целью номер один "Ньюкасла" на январь. (90min)



"Астон Вилла", "Лестер" и "Атлетико" сделали свои запросы насчет защитника "Интера" Стефана Де Врея, чей контракт истекает в конце сезона. (FC Inter News)



Другое



Китайские владельцы "Вулверхэмптона" ищут для клуба нового инвестора, на продавать "волков" целиком не собираются. (The Times)



Легенда "Юнайтед" Рой Кин в ярости от танцев сборной Бразилии после забитых голов на Чемпионате Мира. (The Sun)



Журналисты заметили два пропущенных звонка от "Манчестер Юнайтед" на телефоне главного тренера сборной Голландии Луи Ван Галя в Катаре. (Daily Mail)



Мозг профессиональных футболистов больше подвержен заболеваниям после 65 лет. (The Guardian)