Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Челси" упустил Эндрика. Отец Джуда Беллингема предпочитает "Ливерпуль". "Милан" вернется за Хакимом Зийешем. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" выиграл борьбу у "Челси" за 16-летнего нападающего "Палмейраса" Эндрика, который обойдется Королевскому клубу в 62 миллиона фунтов. (Fabrizio Romano)

"Реал" не собирается покупать Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед", Рафаэля Леау из "Милана" или Коди Гакпо из ПСВ в январе. (Marca)

"Юнайтед" ожидает, что защитник Аарон Ван-Биссака покинет клуб в январе. (90min)

Отец Джуда Беллингема предпочитает, чтобы полузащитник дортмундской "Боруссии" отправился в "Ливерпуль". (Daily Mail)

"Милан" хочет арендовать вингера "Челси" Хакима Зийеша с опцией выкупа. (Evening Standard)

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон является целью номер один "Ньюкасла" на январь. (90min)

"Астон Вилла", "Лестер" и "Атлетико" сделали свои запросы насчет защитника "Интера" Стефана Де Врея, чей контракт истекает в конце сезона. (FC Inter News)

Другое

Китайские владельцы "Вулверхэмптона" ищут для клуба нового инвестора, на продавать "волков" целиком не собираются. (The Times)

Легенда "Юнайтед" Рой Кин в ярости от танцев сборной Бразилии после забитых голов на Чемпионате Мира. (The Sun)

Журналисты заметили два пропущенных звонка от "Манчестер Юнайтед" на телефоне главного тренера сборной Голландии Луи Ван Галя в Катаре. (Daily Mail)

Мозг профессиональных футболистов больше подвержен заболеваниям после 65 лет. (The Guardian)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. che-ger 09.12.2022 15:47 # che-ger
    Что тогда говорить о мозгах фаплофчан , особенно сруманка и вагины.

    (ответить)

  2. dnssda 09.12.2022 15:14 # dnssda
    Что тогда говорить о мозгах боксеров

    (ответить)

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