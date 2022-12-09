"Реал" хочет заполучить Гарначо
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо привлек интерес "Реала".
В этом сезоне Гарначо стремительно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех последних матчах перед паузой на Чемпионат Мира в Катаре.
Согласно слухам, сейчас "красные дьяволы" работают над новым контрактом, который увеличит зарплату 18-летнего аргентинца в 10 раз — до 50,000 фунтов в неделю.
Однако у Гарначо есть и альтернативный вариант. Как сообщает Relevo, заполучить родившегося в Мадриде Алехандро хочет "Реал".
Испанское издание добавляет, что Гарначо и "Реал" нравятся друг другу.
09.12.2022 13:00
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Чтобы стать лучшим ты должен играть в лучших командах, как Реал, ПСЖ, Арсенал. Нахуй всрался тебе этот МЮ
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