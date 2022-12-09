"Реал" хочет заполучить Гарначо

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо привлек интерес "Реала".

В этом сезоне Гарначо стремительно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех последних матчах перед паузой на Чемпионат Мира в Катаре.

Согласно слухам, сейчас "красные дьяволы" работают над новым контрактом, который увеличит зарплату 18-летнего аргентинца в 10 раз — до 50,000 фунтов в неделю.

Однако у Гарначо есть и альтернативный вариант. Как сообщает Relevo, заполучить родившегося в Мадриде Алехандро хочет "Реал".

Испанское издание добавляет, что Гарначо и "Реал" нравятся друг другу.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 446

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xhakaboom 09.12.2022 13:40 # xhakaboom
    Чтобы стать лучшим ты должен играть в лучших командах, как Реал, ПСЖ, Арсенал. Нахуй всрался тебе этот МЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: