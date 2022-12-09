МЮ не будет выплачивать дивиденды Глэйзерам

Совет директоров "Манчестер Юнайтед" принля решение не выплачивать дивиденды владельцам клуба Глэйзерам.

"Юнайтед" неизменно платил дивиденды с 2015 года, будучи единственным клубом Премьер-Лиги, который это делал.



Фактически это было способом для Глэйзеров выводить деньги из "Юнайтед" — например, за прошлый финансовый год американское семейство получило дивидендов на 33.6 млн. фунтов.



Однако в опубликованном сейчас заявлени говорится, что 15 ноября, за неделю до расставания с нападающим Криштиану Роналду, совет директоров "Юнайтед" не одобрил выплату полугодовых дивидендов, сообщает BBC.



Формально за этим решением стоят сами Глэйзеры — их клуб остается убыточным, а минувшим летом потратил свыше 200 млн. фунтов на трансферы, что явно больше запланированного.



Кроме того, нельзя забывать, что в данный момент "Юнайтед" выставлен на продажу, и Глэйзерам важно, чтобы клуб выглядел как можно стабильнее перед возможной сменой хозяев.