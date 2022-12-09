Симэн больше не хочет видеть Роналду в "Арсенале"

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн заявил, что больше не хочет видеть нападающего Криштиану Роналду на "Эмирейтс".

Лишь в прошлом месяце Симэн предположил, что "Арсенал" мог бы подписать Роналду, укрепив свои шансы на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.



Однако с тех пор Дэвид изменил свое мнение и считает, что своенравный португалец, доступный свободный агентом после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед", нарушил бы гармонию в команде Микеля Артеты.



"Ходят разговоры даже насчет Роналду. Я сам был на шоу Пирса Моргана и сказал, что да, я бы подписал его. Но я не думаю, что сделал бы это сейчас, если честно".



"Я не знаю, что случилось с его настроем. Я видел, как он уходил с поля в матче за сборную Португалии (против Южной Кореи), начав ругаться на тренера и вроде того, и я подумал: "Погодите минутку, ведь это Роналду". Ты лучший игрок в мире, и тебе не нужно вести себя таким образом. Поэтому я и не хочу видеть его в "Арсенале". Гармония в клубе и сплоченность имеют огромное значение", — сообщил Симэн на своем ютуб-канале.