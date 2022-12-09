"Челси" имеет хорошие шансы на Гвардиола

"Челси" имеет хорошие шансы заполучить защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола в конце сезона.

В данный момент 20-летний Гвардиол ярко себя проявляет на Чемпионате Мира в Катаре, где его сборная Хорватии уже достигла четвертьфинальной стадии.



Своей игрой за "РБ Лейпциг" и на ЧМ-2022 Йошко привлек внимание целого ряда европейских грандов, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Реал".



Однако есть целый ряд факторов, почему "Челси" может быть уверен в своих шансах заполучить Гвардиола в конце этого сезона.



Как отмечает Daily Mail, Гвардиол находится на радаре у "синих" со своих 15 лет, когда ему доводилось играть центрального полузащитника в академии загребского "Динамо".



Кроме того, на должность технического директора "Челси" готовится заступить Кристофер Вивель, который переходит к "синим" как раз из "РБ Лейпциг".



Вивель пытался заманить Гвардиола еще в австрийский "Ред Булл", когда Йошко было 16 лет, в итоге осуществив желаемое в "РБ Лейпциг".



Усиление центра обороны выглядит одной из приоритетных задач для "Челси", который до сих пор в полной мере не оправился от потери Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном, вдобавок Тиаго Силва не стал моложе.