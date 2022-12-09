Смоллинг может покинуть "Рому" в конце сезона

Английский защитник "Ромы" Крис Смоллинг может стать свободным агентом в конце сезона.

Смоллинг выступает за "Рому" с 2019 года, обретя в Италии второе дыхание после тяжелого периода в "Манчестер Юнайтед".



Однако сейчас над командой Жозе Моуриньо нависла угроза лишиться своего ключевого игрока, чей контракт истекает в конце этого сезона.



"Рома" уже предложила Смоллингу продлить контракт на два года с зарплатой в 3.5 млн. евро (3 млн. фунтов) в год, однако Крис пока не решил, устраивает ли его это, сообщает Sky Italy.



Как бы то ни было, возвращение Криса в Премьер-Лигу выглядит маловероятным. Если 33-летний англичанин не сможет договориться с "Ромой", приютить его готовы "Интер" и "Ювентус".