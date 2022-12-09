Уайт покинул Катар из-за конфликта с Холландом

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт досрочно покинул расположение сборной Англии в Катаре из-за конфликта с ассистентом главного тренера национальной команды Стивом Холландом.

Напомним, после окончания группового этапа Чемпионата Мира 25-летний Уайт вернулся на родину, что было объяснено "причинами личного характера".

Однако Daily Star удалось выяснить, что за этой расплывчатой формулировкой скрывается конфликт Бена с ассистентом Гарета Саутгейта.

Издание также утверждает, что Уайт был недоволен тренировочной базой англичан в Аль-Вакре и не смог поладить с партнерами по сборной.

На командное собрание перед матчем против США Уайт явился, не изучив важные данные касательно персональной статистики. Из-за этого у Бена случилась стычка с Холландом, и "канонир" был отправлен назад в Лондон.


Метки Арсенал, сборная Англии, Уайт, Холланд, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2022 07:00

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