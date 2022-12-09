Как "Арсеналу" справиться с потерей Жезуса?

Лидер атак "Арсенала" Габриэль Жезус получил травму колена в сборной Бразилии и пропустит несколько месяцев. Эта новость привела в уныние болельщиков "канониров", ведь у лондонцев не так много нападающих вообще, а форвардов класса Жезуса в обойме просто нет. Как же поступят менеджер клуба Микель Артета и спортивный директор Эду в столь сложной ситуации?

Это была новость, которой боялись болельщики "Арсенала" по всему миру. Все опасались худшего, когда из сборной Бразилии в Катаре впервые начали просачиваться сообщения о том, что Габриэль Жезус получил травму колена в игре против Камеруна, которая должна была вывести его из строя до конца Чемпионата Мира.



На тот момент было неясно, как долго нападающий будет отсутствовать, но предполагалось, что ему сделают операцию, которая оставит его вне игры его на длительный период времени. Жезус немедленно вылетел обратно в Лондон со своей семьей, чтобы врачи "Арсенала" могли осмотреть его. Затем во вторник было объявлено, что 25-летний игрок перенес операцию, а "Арсенал" сообщил, что "все в клубе будут усердно работать, чтобы вернуть его на поле как можно скорее".



Сроки возвращения Жезуса не установлены, а "канониры" говорят, что еще слишком рано спекулировать, но предполагается, что он может пропустить до трех месяцев. Еще одна проблема в том, что бразилец традиционно медленно набирает форму после травм, что во многом и привело к его продаже из "Манчестер Сити", где просто устали ждать, когда же Габи, наконец, проведет длинный отрезок на хорошем уровне без травм.



Это очень сложная ситуация для "Арсенала", который вернется в Премьер-Лигу на Boxing Day матчем с "Вест Хэмом", имея пять очков отрыва от "Сити", но с очень сложным календарем в праздничный период. Жезус сыграл решающую роль в столь удачном старте сезона для "канониров" — его неутомимая работа и движение в поисках мяча в последней трети поля полностью изменили команду Микеля Артеты.



"Мы должны справиться", — сказал Гранит Джака, когда газета Evening Standard задала тот же вопрос после травмы Жезуса. "Конечно, у нас есть вариант с Эдди Нкетиа. Он и раньше показывал отличную игру. Нам нужно поддержать Эдди, потому что он будет играть большую роль в следующие два или три месяца".



Нкетиа пришлось терпеливо ждать шанса в этом сезоне. Насладившись таким впечатляющим завершением кампании 2021/22 и только что подписав новый долгосрочный контракт летом, 23-летний игрок надеялся получить множество возможностей, чтобы произвести впечатление.



Но такова была игра Жезуса после своего прибытия из "Сити", что Нкетиа снова обнаружил, что проводит большую часть своего времени на скамейке запасных. В этом сезоне он поучаствовал в 12 из 14 матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге, но ни в одном из этих матчей он не играл с самого начала. Все семь его стартов пришлись на Лигу Европы и Кубок Лиги, как и все три его гола.



Нет сомнений, что теперь Нкетиа получит полноценную возможность проявить себя в Премьер-Лиге, которую он так ждал, и все в клубе будут надеяться, что он сможет ею воспользоваться. Единственный другой реальный вариант, который есть у Артеты прямо сейчас, — это использовать Габриэля Мартинелли в качестве центрального нападающего, но это маловероятно.



Тем временем Фоларин Балоган наслаждается прекрасным периодом аренды во Франции, где он забил восемь голов в 15 матчах за "Реймс", и у "Арсенала" есть возможность досрочно завершить его аренду. Однако "канониры" не хотят этого делать, поскольку ясно, какую пользу он получает, играя каждый матч в Лиге 1.



Понятно, что немедленная реакция на травму Жезуса привела к тому, что фанаты призвали клуб заменить его во время январского трансферного окна. Однако, произойдет ли это, далеко не факт. Зимние приобретения — вообще редкость в трансферной политике "Арсенала", так как они считаются нежелательными еще со времен Арсена Венгера, покупавшего зимой очень редко.



Последние пару лет "Арсенал" планомерно обновлял свой состав, а спортивный директор Эду и Микель Артета работали по тщательно разработанному плану. В январе прошлого года они показали, что не отойдут от этого плана, когда решили не покупать замену Пьер-Эмерику Обамеянгу после расторжения его контракта. Вместо этого они ждали конца сезона, чтобы заполучить Жезуса, и неудивительно, если на этот раз они сделают что-то подобное.



Приоритет клуба на трансферном рынке до травмы Жезуса был сосредоточен на привлечении еще одного вингера и центрального полузащитника, и это может так истаться. Артета доверяет Нкетиа, поэтому он так усердно работал, чтобы удержать его летом, и ни он, ни Эду не приведут кого-то, если не поверят, что это к лучшему в долгосрочной перспективе. Если они собираются кого-то подписать, это должен быть тот, кто, по их убеждению, является подходящим игроком.



"Планирование этого периода чрезвычайно сложно", — сказал Артета в прошлом месяце, обсуждая возможность приглашения новичков в январе. "И, очевидно, с той позицией, в которой мы сейчас находимся, требуется игрок высокого уровня — и этот игрок должен быть доступен".



"Арсенал" был готов пополнить свой состав, когда откроется окно. "Канонирам" интересен вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик, который уже некоторое время находится в центре внимания, в то время как клуб продолжает присматриваться к 21-летнему полузащитнику "Палмейраса" Данило, а также к Юри Тилемансу из "Лестера" и Сергею Милинкович-Савичу из "Лацио". Летом "Арсенал" едва не приобрел Дугласа Луиса из "Астон Виллы" — этот игрок также входит в список потенциальных целей "канониров", но вряд ли "Арсенал" сможет зимой взять более одного игрока, ведь трансферный бюджет ограничен 50 миллионами фунтов.



Этих денег еще недавно хватило бы на покупку из ПСВ Коди Гакпо, который был альтернативой Мудрику как усиление фланговой игры, но после феерической игры Коди на групповом этапе ЧМ-2022 его ценник значительно вырос.



Есть также невероятный вариант с подписанием свободного агента Криштиану Роналду, но Артета потратил слишком много сил, чтобы избавиться от капризных Озила и Обамеянга, чтобы связываться сейчас с человеком, чье эго способно занять все пространство в раздевалке. Аренда какого-либо нападающего как временная мера по замене Жезуса также маловероятна, как и подписание кого-нибудь свободного — по примеру Игало в "Манчестер Юнайтед" несколькими сезонами ранее.



Теперь "Арсенал" должен решить, следует ли придумывать что-то новое из-за травмы Жезуса или придерживаться тщательно разработанных планов, которые у них уже есть. Это важное решение, но, если предыдущие примеры и говорят нам о чем-то, так это о том, что "Арсенал" не будет паниковать и делать что-то просто так. У Артеты и Эду есть стратегия, которая в этом сезоне до сих пор реализовывалась почти безукоризненно.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru