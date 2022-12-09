Артета пока не знает, когда поправится Жезус

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не знает, когда нападающий Габриэль Жезус вернется в строй.

На текущей неделе Жезус перенес операцию на правом колене, которое он травмировал в сборной Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре.



После победы 3:0 в товарищеском матче против "Лиона" в Дубае Артета высказался насчет потери Габриэля, а также поведал, что "Арсенал" решит позже, будет ли приглашать другого нападающего в зимнее трансферное окно.



"Нет, мы не устанавливаем даты по его возвращению в строй. Конечно, мы понимали, что его колену требуется хирургическое вмешательство, и мы будем оценивать ситуацию день за днем, неделя за неделей, и посмотрим, к чему это приведет".



"Это повлияет на то, что мы из себя представляем как команда, потому что он дает нам столь многое. Когда мы чуть лучше будем понимать сроки его возвращения в строй, мы оценим имеющиеся у нас варианты и постараемся принять правильное решение", — цитирует Артету Sky Sports.