"Юнайтед" работает над трансфером Зоммера

Янн Зоммер "Манчестер Юнайтед" работает над трансфером голкипера менхенгладбахской "Борусссии" и сборной Швейцарии Янна Зоммера.

Контракт Зоммера с "Боруссией" истекает в конце этого сезона, и ESPN ожидает, что Ян покинет Гладбах в статусе свободного агента следующим летом.

По информации источника, "Юнайтед" уже работает над этим трансфером, а с 1 января сможет свободно вести переговоры с лагерем 33-летнего швейцарца.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг намерен обновить вратарскую линию своей команды к следующему сезону. Мартин Дубравка, взятый на эту кампанию в аренду у "Ньюкасла", пока сыграл лишь один матч за "красных дьяволов" и, как ожидается, летом вернется к "сорокам".

Также "Юнайтед" предстоит решить судьбу Дина Хендерсона, на этот сезон отправленного в аренду в "Ноттингем Форест" без опции выкупа, и, конечно, своего первого номера Давида Де Хеа.

Как и в случае с Зоммером, контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" не спешит ни предлагать Давиду новую сделку, ни пользоваться своей опцией по продлению с ним сотрудничества на 12 месяцев.

Пока неясно, рассматривает ли Тен Хаг Зоммера на роль основного голкипера, однако приход Яна только усилил бы неопределенность насчет будущего Де Хеа.


Метки Боруссия, Зоммер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2022 23:00

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