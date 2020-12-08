"Юнайтед" работает над трансфером Зоммера

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером голкипера менхенгладбахской "Борусссии" и сборной Швейцарии Янна Зоммера.

Контракт Зоммера с "Боруссией" истекает в конце этого сезона, и ESPN ожидает, что Ян покинет Гладбах в статусе свободного агента следующим летом.



По информации источника, "Юнайтед" уже работает над этим трансфером, а с 1 января сможет свободно вести переговоры с лагерем 33-летнего швейцарца.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг намерен обновить вратарскую линию своей команды к следующему сезону. Мартин Дубравка, взятый на эту кампанию в аренду у "Ньюкасла", пока сыграл лишь один матч за "красных дьяволов" и, как ожидается, летом вернется к "сорокам".



Также "Юнайтед" предстоит решить судьбу Дина Хендерсона, на этот сезон отправленного в аренду в "Ноттингем Форест" без опции выкупа, и, конечно, своего первого номера Давида Де Хеа.



Как и в случае с Зоммером, контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" не спешит ни предлагать Давиду новую сделку, ни пользоваться своей опцией по продлению с ним сотрудничества на 12 месяцев.



Пока неясно, рассматривает ли Тен Хаг Зоммера на роль основного голкипера, однако приход Яна только усилил бы неопределенность насчет будущего Де Хеа.