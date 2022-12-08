FSG ищет "стратегического партнера" для "Ливерпуля"
Владельцы "Ливерпуля" не собираются продавать клуб целиком, сосредоточившись на поисках "стратегического партнера".
В начале ноября американская компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", сообщила, что "открыта к новым акционерам", что было воспринято как сигнал о готовности продать клуб.
Как сообщает Liverpool Echo, ссылаясь на осведомленный источник в Соединенных Штатах, изначально FSG действительно была готова продать "Ливерпуль", оценивая клуб минимум в 4 миллиарда долларов (3.3 млрд. фунтов).
Интерес к покупке "красных" проявили различные частные инвесторы, корпорации и суверенные фонды, однако сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит лишь продажа доли в мерсисайдском клубе.
FSG планирует сохранить контроль над "Ливерпулем" и сейчас сосредоточена на поисках состоятельного "стратегического партнера", чей приход даст новый толчок развитию "красных".
В качестве такого партнера возглавляемая Джоном Генри компания желает видеть важного игрока в сфере медиа и развлечений.
08.12.2022 22:00
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Ищут лоха, который купит долю в клубе, вложит свои бабки в клуб, поднимет тем самым стоимость клуба и потом продадут оставшуюся долю дороже, чем она сейчас стоит. Хотят заработать не вкладывая своих денег.
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