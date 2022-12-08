FSG ищет "стратегического партнера" для "Ливерпуля"

Владельцы "Ливерпуля" не собираются продавать клуб целиком, сосредоточившись на поисках "стратегического партнера".

В начале ноября американская компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", сообщила, что "открыта к новым акционерам", что было воспринято как сигнал о готовности продать клуб.



Как сообщает Liverpool Echo, ссылаясь на осведомленный источник в Соединенных Штатах, изначально FSG действительно была готова продать "Ливерпуль", оценивая клуб минимум в 4 миллиарда долларов (3.3 млрд. фунтов).



Интерес к покупке "красных" проявили различные частные инвесторы, корпорации и суверенные фонды, однако сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит лишь продажа доли в мерсисайдском клубе.



FSG планирует сохранить контроль над "Ливерпулем" и сейчас сосредоточена на поисках состоятельного "стратегического партнера", чей приход даст новый толчок развитию "красных".



В качестве такого партнера возглавляемая Джоном Генри компания желает видеть важного игрока в сфере медиа и развлечений.