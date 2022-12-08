Босс ПСЖ намекнул, что Рэшфорд будет целью для его клуба

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что его клуб может побороться за нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда следующим летом.

В данный момент Рэшфорд находится на пороге шести заключительных месяцев по своему контракту, опцию продления которого на один год "Юнайтед" сохраняет.



Аль-Хелаифи признает, что ПСЖ уже задумывался о приглашении 25-летнего игрока сборной Англии в прошлом и может попытаться сделать это снова.



"Рэшфорд — удивительный игрок, да еще и бесплатно? Каждый клуб погонится за ним".



"Определенно, и мы не скрываем этого. Мы разговаривали прежде, но тот момент не был хорошим для обеих сторон. Может быть, летом. Почему нет?"



"Мы не собираемся разговаривать с ними сейчас, мы позволим им сосредоточиться на Чемпионате Мира", — сообщил Аль-Хеллаифи Sky Sports.