Босс ПСЖ намекнул, что Рэшфорд будет целью для его клуба
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что его клуб может побороться за нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда следующим летом.
В данный момент Рэшфорд находится на пороге шести заключительных месяцев по своему контракту, опцию продления которого на один год "Юнайтед" сохраняет.
Аль-Хелаифи признает, что ПСЖ уже задумывался о приглашении 25-летнего игрока сборной Англии в прошлом и может попытаться сделать это снова.
"Рэшфорд — удивительный игрок, да еще и бесплатно? Каждый клуб погонится за ним".
"Определенно, и мы не скрываем этого. Мы разговаривали прежде, но тот момент не был хорошим для обеих сторон. Может быть, летом. Почему нет?"
"Мы не собираемся разговаривать с ними сейчас, мы позволим им сосредоточиться на Чемпионате Мира", — сообщил Аль-Хеллаифи Sky Sports.
08.12.2022 21:00
Просмотров: 257
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: