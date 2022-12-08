Райс возобновил тренировки перед матчем с Францией

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс возобновил тренировки со сборной Англии в преддверии четвертьфинального матча Чемпионата Мира против Франции.

Райс, выходивший в стартовом составе англичан на все четыре матча в Катаре, пропустил тренировку команду Гарета Саутгейта в среду, что было объяснено болезнью.



Однако уже на следующий день Деклану стало легче, и 23-летний полузащитник возобновил подготовку к субботнему матчу, о чем сообщил готовый его подстраховать Калвин Филлипс из "Манчестер Сити".



"Да, я готов, но я убежден, что Дек в порядке, он вернулся к тренировкам сегодня. Он нормально себя чувствует. Если все пойдет не так, и Дек не сможет сыграть, я постараюсь изо всех сил, чтобы провести 90 минут", — цитирует Филлипса talkSPORT.